No hay luz vede para que el año escolar inicie de forma presencial

El viceministro de Educación, Ricardo Cardona, confirmó que aún no hay luz verde para que el año escolar 2022 arranque en su totalidad de forma presencial, debido a que aún hay contagios de Covid-19 en el país, y que por ese motivo se sigue guardando la seguridad de los estudiantes.



En ese sentido explicó que, están preparados con todas las plataformas de educación y esquemas didácticos para cualquier situación que se presente, y de esa forma no forzar a los padres de familia a que envíen a sus hijos a las aulas.



Cardona, reconoció que muchas escuelas y colegios no cuentan con todas las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19.



“Tenemos que garantizar las condiciones adecuadas para evitar contagios de Coronavirus en escuelas y colegios, por lo que cada centro escolar debe tener agua las 24 horas, baños limpios, bues distanciamiento entre pupitres y cocinas adecuadas, entre otras medidas a seguir”, explicó en la entrevista de Ernesto López Radio.



Por otra parte, añadió que el Ministerio de Educación el año pasado priorizó la salud de la comunidad educativa y la salud emocional de estudiantes, como también del personal docente y administrativo.

