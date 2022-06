«No se han recibido casos de detenciones arbitrarias»: titular de la PGR

El procurador general de la República, René Álvarez, dijo hoy en la entrevista de Frente a Frente, que a pesar de las denuncias ante la opinión pública de diferentes organizaciones que alegan detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción, aún no se han presentado con un caso concreto a su despacho.

«He recibido una serie de organizaciones que alegan detenciones arbitrarias en el régimen de excepción, les he pedido que si conocen de algunas que lleven el caso y se les dará un seguimiento, hasta hoy no he recibido ninguna de esas detenciones arbitrarias», apuntó.

Reafirmó que la PGR ha garantizado la defensa de las personas detenidas.

Asimismo, destacó que «como procurador yo tengo una labor importante en el tema de las víctimas. Tenemos casos de niñez y adolescencia afectadas con el crimen organizado, niñas y mujeres violentadas, emprendedores y otros que han sido extorsionados».