Nueva acusación contra Plácido Domingo por acoso sexual

El tenor Plácido Domingo ha recibido nuevas acusaciones por acoso sexual, esta vez por parte de una colega española con quien Domingo actuó en un programa de televisión que se transmitió en La Sexta de España.

La víctima dijo que Plácido trató de besarla y también la tocó en otra ocasión, después de un ensayo en un teatro local hace dos décadas.

«La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando íbamos de una sala a otra para hacer un ensayo de escena. Me hizo una pregunta muy extraña delante de todo el mundo. (Plácido) me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón? ‘ Yo llevaba un pantalón con un bordado en los bolsillos traseros», explicó.

La cantante aseguró que no denunció a Domingo ante sus jefes, ni ante las autoridades.

«No lo puedes contar. Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie», añadió.

Hace tres años Plácido renunció a la Ópera de Los Ángeles por acusaciones similares.