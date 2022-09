Oposición no encarcela a Escobar Alas solo porque no puede: Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que miembros de los partidos ARENA y FMLN, así como de la oposición política han criticado al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, a raíz de sus declaraciones este domingo.

El religioso dijo que es el pueblo salvadoreño el que pidió al presidente Bukele que se reelija, debido a que la situación de seguridad en el país ha mejorado y que tiene las esperanzas puestas en el gobernante salvadoreño.

Nayib Bukele indicó que la oposición criticó al líder de la iglesia católica solo por no pensar como ellos.

«Toda la oposición salió a atacar al arzobispo de la Iglesia Católica, solo por pensar distinto a ellos. Así son, no soportan la disidencia. No lo encarcelan porque no están en el poder», dijo el mandatario.

El presidente remarcó que la única dictadura en El Salvador es a la que la oposición política añora regresar.