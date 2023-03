Periodista española a oposición: La seguridad no se come…cuando estás muerto

En una entrevista radial este lunes, la periodista española, Elena Berberana, que apoya el trabajo del presidente Nayib Bukele, dijo que no está de acuerdo con la postura de la oposición que no avala la guerra contra las pandillas.

Lamentó que la oposición anteponga sus intereses particulares antes de la vida de la población. “Leí que la oposición ha dicho que la seguridad no se come. Yo le contesto: cuando se está muerto es cuando no se come”, señaló.

Berberana dijo que no entiende por qué los organismo internacionales no se pronunciaron por lo que sufrió El Salvador. “Es que son hipócritas”.

Para la española, El Salvador antes estaba perdido, pero con las acciones de seguridad el presidente Nayib Bukele está en la mira por los logros en el área de seguridad, algo que nunca se había hecho en el país centroamericano. «Yo a Bukele se lo dije: que me encantaría que fuera presidente de España», puntualizó.