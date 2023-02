Permisos para sacar a menores de edad del país deben cumplir con Ley Crecer Juntos

El director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, señaló que en las fronteras, muchos padres están teniendo problemas al momento de sacar a sus hijos porque los notarios siguen aplicando la LEPINA y esa normativa ya fue derogada.

Pidió a los padres buscar abogados y notarios actualizados porque los permisos de salida de niños, niñas y adolescentes deben contener los requisitos establecidos en la Ley Crecer Juntos y la Ley Especial de Migración y Extranjería.

Las sucursales de Migración y Extranjería cuentan con el servicio de revisión de autorización de salidas para que los padres puedan asegurarse que cumplen con los requisitos.

Los errores más comunes son:

* No indicar el país destino y en tránsito (si es el caso), tampoco el tiempo de permanencia, sea definitivo o temporal, en términos de días, semanas y meses.

* La fecha de la autorización no coincide con el día que se realizará el viaje.

* No colocar el número del pasaporte del niño, niña o adolescente o que este mal escrito.

* Pasaporte vencido.

* No colocar correctamente los datos del acompañante y del niño, niña o adolescente.