Piqué habla por primera vez sobre la canción de Shakira y Bizarrap

Al excentral del Barcelona, Gerard Piqué, le llegó la pregunta que temía. Y es que el azulgrana pasó por los micrófonos del programa español ‘El món a RAC1’ y le preguntaron si había escuchado la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap, un cuestionamiento que incomodó al ex de la colombiana.

«¿La has escuchado?» preguntó Jordi Basté, locutor del programa catalán, en referencia a la canción de Shakira.

Ante el cuestionamiento, el español aceptó haberla oído, pero prefirió no ahondar en su respuesta.

«Sí, obviamente (…) No quiero hablar del tema, no creo que toque. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien», respondió, el exfutbolista.

La composición de la colombiana con el productor argentino ha alcanzado ya más de 422 millones de visitas, logrando que Shakira superara a Bad Bunny para convertirse en la más escuchada con 68,879,869 oyentes mensuales.