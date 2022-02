Por mal trato de la FESFUT, selección mayor no jugara contra Canadá

Por medio de un comunicado de prensa, los jugadores de la selección salvadoreña de fútbol acordaron no jugar esta noche contra su similar de Canadá y explicaron que se les faltó el respeto por parte del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo.



En ese sentido los jugadores dicen que se les comunicó que ya no se les darían los premios acordados en septiembre del año pasado que comenzó la eliminatoria y pese a que matemáticamente hay posibilidades para clasificar, los de la dirigencia de la de la FESFUT dicen que ya están eliminados.



“No jugaremos este partido para sentar un precedente y que esto no vuelva a ocurrir para nosotros, ni para ninguna selección de El Salvador. Pedimos al presidente y comité de la FESFUT que tome acciones en poder darle al jugador el trato que se merece”, añade el comunicado.



Según los jugadores, esta semana Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre algunos implementos de frío que compraron en Columbus y que de eso se agarraron para no cumplir el acuerdo de los premios.



“Como grupo hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la FESFUT. Es importante que nos unamos como jugadores, para que nosotros como futuras generaciones, tener las condiciones razonables que debe tener un jugador de la selección nacional”, concluyen.

Navegación de entradas