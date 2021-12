Presidente Bukele dice que Gobierno de EE.UU. está detrás de fracasada marcha

El Presidente Nayib Bukele cuestionó al gobierno de Estados Unidos tras el desarrollo de la marcha del domingo que tuvo como destino el Centro Centro Histórico de San Salvador.

“Los iba a trolear, pero me dio pena ajena la marcha de hoy. El Gobierno de Estados Unidos comete un error de concepto: No se puede levantar un muerto por más millones de dólares que se inviertan. El Salvador no quiere volver al pasado”: remarcó el mandatario.

La marcha tuvo escasa participación como en las ediciones anteriores en las que asistieron dirigentes efemelenistas como Dina Argueta, Anabel Belloso y Benito Lara, ex ministro de Seguridad y miembros del partido ARENA, ONGs y de la ANEP.

Incluso participaron personas de la tercera edad que lucian desconcertados y exhaustos cuando caminaban hacia la ciudad capital.

El exministro de Seguridad, Benito Lara, marchó, según él, contra la violencia, a pesar que en su administración la tasa de homicidios alcanzaba niveles exhorbitantes de entre 35 homicidios por día ante la reducción histórica que sen reflejan en la actual gestión.