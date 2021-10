Presidente Bukele inaugura primer tramo del periférico Gerardo Barrios de San Miguel

“El oriente del país siempre ha estado olvidado por la mayoría de los gobiernos de ARENA y FMLN, es algo que no lo dijo yo, es algo que ustedes mismo lo dicen y algo que ustedes mismo lo han vivido. No se como era posible que hubiera un poquito de desarrollo en otros puntos del país y en el oriente no había es poquito de desarrollo. Ahora será todo lo contrario con mi gobierno”, detalló.