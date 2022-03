Presidente Bukele: ¿Sabes cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Exactamente: Ninguno

El presidente Nayib Bukele le dijo a la comunidad internacional no opinar sobre las medidas realizadas por el gobierno para combatir a las pandillas.

“¿Sabes cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Exactamente: Ninguno” comentó el presidente, además señaló que no deben venir a querer opinar en las medidas del GOES, ya que cuando en el momento que el país necesitó ayuda contra los pandilleros la comunidad internacional no hizo nada.

Medidas realizadas por el GOES han logrado la disminución de los asesinatos y en ese sentido, se ha permitido reducir la violencia en el país.

Por otro lado, acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele han logrado la detención de más de 1,400 pandilleros que estuvieron involucrados en la alza de homicidios.