Presidente Bukele sentencia a las pandillas que crimen de agentes de la PNC no quedarán en la impunidad

El Presidente de la República Nayib Bukele, informó esta noche, que el gobierno salvadoreño arreciará la política de seguridad contra las pandillas en el país, luego que 3 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron emboscados en la Colonia “La Realidad”, en el departamento de Santa Ana.

El mandatario, explicó que algunas de las medidas que la población podrá percibir es la presencia de más elementos de la PNC, y la Fuerza Armada (FAES), en las diferentes calles y avenidas del país, señalando que se echará la mano de toda la fuerza policial del estado.

“Vamos a luchar hasta acabar con las pandillas. Sabemos que no será fácil y no será de la noche a la mañana. No vamos a parar hasta que terminemos con todos los pandilleros de nuestro país y estén tras la rejas” señaló el Presidente.

Otro de los puntos, que detalló el Jefe de Estado, es el compromiso por parte de las autoridades que este crimen no quede en la impunidad, indicando que ya están en marcha las investigaciones por parte de la Fiscalía General la República (FGR).

“El despliegue de las investigaciones ya se está ejecutando, buscando no solo a los perpetradores sino a toda la red implicada, para castigar a los culpables”, concluyó.

Asimismo, el Presidente de la República, Nayib Bukele, concluyó, detallando que el gobierno se mantendrá una fuerza constante, incrementando en momentos de emergencia.