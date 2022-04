Presidente Bukele sobre extorsionista capturado: “Ejemplo de alguien con cara de bueno que no tiene nada de bueno”

El Presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a la aclaración de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la captura de un sujeto señalado de extorsionar y de quien circulaban versiones en redes sociales que calificaban su aprehensión como “injusta”.

La Policía informó de la detención de Jonathan Stanley Quintanilla, pero en redes sociales circularon versiones de que las autoridades lo habían detenido de forma injusta. Sin embargo, la institución reveló el proceso en su contra.

Quintanilla fue captado por investigadores hasta en tres ocasiones en el momento en que cobrara la extorsión para una pandilla en Ahuachapán, y después era el encargado de entregar el dinero a los líderes de la estructura.

“Con todos esos elementos de prueba fue localizado y capturado, también varios pandilleros con los que delinquía ya están detenidos”, confirmó la institución.

Al respecto, el Presidente Bukele expresó que Quintanilla es un “ejemplo de alguien con cara de bueno que no tiene nada de bueno”.

“Si queremos ganar esta guerra, debemos dejar que la Policía y la Fuerza Armada hagan su trabajo. Eso no quiere decir que no haya errores, en todos los países del mundo los hay. Si no, no existieran los juicios”, tuiteó el mandatario.