Presidente de la República destaca a inspector formado en Derechos Humanos, asesinado hoy en Santa Ana

El Presidente de la República, Nayib Bukele, comparte una fotografia del Inspector Carlos Velásquez, quien se graduó ayer como formador en Doctrina de Derechos Humanos, capacitación impartida por el Gobierno de los Estados Unidos.

Velásquez, murió hoy en una emboscada en Santa Ana.

Esta noche, el Jefe de Estado, se comprometió ante el pueblo salvadoreño a luchar hasta acabar con estos grupos delincuenciales, y devolver la tranquilidad al país.

“Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana; pero sí sabemos que hemos logrado mucho en estos casi tres meses de guerra contra las pandillas y no vamos a parar”, concluyó.