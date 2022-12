Protección Civil contabiliza 140 rescates acuáticos durante plan de fin de año

El Sistema Nacional Civil de Protección Civil contabiliza 140 rescates acuáticos desde la implementación del plan de fin de año 2022.

Hasta el martes las autoridades registran 140 rescates, de los cuales 89 son profundos y sus principales víctimas son adultos. El resto de los procedimientos han sido en menores de edad.

«El mar no es para demostrar habilidades de natación, no atentemos con nuestra vida», dijo el director Luis Amaya y recomendó no ingresar al mar en estado de ebriedad.

También pidió a los turistas acatar la recomendación de los guardavidas cuando les indique que no se puede ingresar al mar.

En cuanto a las últimas 24 horas se han registrado 44 accidentes de tránsito, 21 lesionados y 4 fallecidos, mientras que 13 incendios: 4 estructurales, 1 en vehículo y 8 en maleza seca.