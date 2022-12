Protección Civil descarta daños por fuerte sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil confirmó que el sismo ocurrido a eso de las 8: 32 de la mañana de este jueves no ha dejado daños u otro tipo de emergencias en el territorio.

El movimiento fue de 5.9 grados en la escala de Richter y su epicentro fue en la costa de Usulután.

Amaya indicó que inmediatamente después del sismo se desplegaron los equipos, por medio de las comisiones departamentales para monitorear el territorio y no se reportaron daños.

También los guardavidas pudieron corroborar que no hay alerta de tsunami en las costas.

“Los guardavidas nos han dicho que no hay retracción de las olas, no hay ningún signo característico que indique que fuera a ocurrir un tsunami. No hemos tenido alguna situación crítica que lamentar”, dijo.