Protección Civil: “La evacuación no es opcional, es obligatoria”

El Sistema Nacional de Protección Civil continúa en las labores de evacuación en zonas afectadas por las inundaciones a raíz de los ríos desbordados por la tormenta tropical Julia por lo que las autoridades han reiterado que se deben acatar las disposiciones.

El presidente de la comisión nacional, y ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain dijo que los rescates en la zona del río Grande continúan debido a que en muchas comunidades el agua aún no ha bajado.

A raíz del peligro que supone que el cauce continúe tan elevado es que se están haciendo los rescates, por lo que Bidegain indicó que se deben atacar las disposiciones.

“Es importante recordar que la evacuación no es opcional, es obligatoria”, refirmó el ministro y recordó que fue una disposición que quedó establecida en el decreto el emergencia nacional.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, felicitó a los equipos de todas las instituciones por el trabajo realizando.

“A estos hombres valientes les envío todo mi esfuerzo. Hemos visto rescates arriesgados, si hay que ir por ellos, hay que ir, personalmente me he ocupado que no se deje a nadie a atrás, ni a las mascotas porque también son parte de la familia”, dijo.