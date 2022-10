Protección Civil pide no bajar la guardia por suelos saturados

El Sistema Nacional de Protección Civil ha pedido a la población no bajar la guardia solo porque las lluvias ya han terminado debido a que los suelos del país continúan saturados de agua.

El director Luis Amaya indicó que para el fin de semana se esperan lluvias, no con la misma intensidad que las que dejó Julia en el país, por lo que se debe mantener las precauciones.

“Si se llegara a presentar una tormenta transitemos con la debida precaución, no abusemos de la velocidad, no cruzar ríos, quebradas, canales o corrientes de agua, no botar basura en la vía pública”, dijo Amaya.

El director actualizó el balance por las afectaciones de la tormenta Julia: 540 árboles caídos, 454 viviendas afectadas, 376 vías obstruidas, 250 deslizamientos, 27 inundaciones, 41 ríos desbordados, 527 rescates y 70 albergues activos con 2,188 personas.

Las autoridades recordaron que la declaratoria de emergencia nacional sigue vigente; es decir, que la población está en la obligación de atacar las medidas que disponga Protección Civil.