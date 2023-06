¿Qué tan útiles son los relojes deportivos para la salud?

La tecnología tiene como objetivo hacer la vida más fácil. Es aquí donde se incluyen los dispositivos empleados al hacer ejercicio físico, más conocidos como wearables (en español, tecnología vestible) que forman parte de la vida de millones de personas.

Entre ellos destacan los relojes inteligentes, zapatillas con GPS integrado, etc, que ofrecen la posibilidad de controlar y monitorizar el estado físico.

Además, al recibir notificaciones en tiempo real sobre su actividad, como recordatorios para estar de pie o caminar, los wearables también pueden servir como fuente de estímulo y motivación .

Sin embargo, de acuerdo con estudios, no existe una garantía de que al usar esta tecnología la persona será más deportista ni aumentará su rendimiento.

Según un estudio longitudinal, publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, los usuarios de estos dispositivos alegaron que no los encuentran útiles o simplemente se cansan de ellos. Para muchos usuarios de estos dispositivos, la motivación relacionada con la adherencia y el seguimiento de la práctica deportiva no puede ser sostenible a largo plazo.

Lea más: