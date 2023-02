RBD supera a Bad Bunny y Daddy Yankee en la venta de boletos

La banda mexicana RBD ha superado a Bad Bunny y Daddy Yankee en la venta de boletos.

Las entradas para los más de 30 conciertos que brindarán en ciudades como México, Brasil y Estados Unidos salieron a la venta en esta semana a través de Ticketmaster y se vendieron como «pan caliente», a tal grado que rompieron un nuevo récord en su carrera al agotar todas las entradas en menos de un día.

«¿Cómo se asimila esto después de 15 años? ¿Sold out en 24 horas? Infinitas gracias por llevarnos en su corazón todos estos años ¡Los amamos! Gracias a Dios y a todos ustedes por darnos este regalo hermoso que no esperábamos», escribió Dulce María; mientras Christian aseguró que esto era algo que no veía ni siquiera en sus más grandes sueños.

RBD se impuso ante grandes exponentes de la música actual, como Bad Bunny, Daddy Yankee y Grupo Firme, que si bien lograron vender todos sus boletos para sus conciertos no lograron que estos se agotaran en menos de 24 horas.