Reino Unido informa a sus viajeros que crímenes en El Salvador han disminuido

El embajador del Reino Unido en El Salvador, David Lelliott, indicó que esa nación no ha impuesto restricciones de viaje a sus compatriotas que se dirigen a El Salvador y, en cambio, les informa que los crímenes en el país han disminuido con el régimen de excepción.

El Salvador experimenta una reducción histórica de la violencia, situación que era inimaginable en gobiernos anteriores debido al combate frontal que la actual gestión está implementando.

David Lelliott explicó en el Reino Unido existen niveles de advertencias para sus ciudadanos antes de viajar a algunos países, situación que no se hace cuando los británicos buscan llegar a El Salvador.

“Tenemos tres niveles (de advertencia): evita cualquier viaje, evite cualquier viaje no necesario y los demás, El Salvador está en la última categoría porque no tenemos concejos en contra de venir”, indicó.

El diplomático indicó que lo que hacen es explicar en qué consiste la implementación del régimen de excepción y que la medida ha reducido la criminalidad.

“Mencionados el estado de excepción y lo que implica, lo que lo provocó y aclaramos que ya bajó la tasa de homicidios, que es un logro muy importante”, añadió.

Compartió con surfistas de la delegación de su nación en el torneo de surf

El embajador también informó que compartió con la delegación de su país debido al Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2022.

“El equipo juvenil estuvo aquí la semana pasada, me reuní con ellos, no tuve ninguna duda o preocupación porque iban a venir, no sentí la necesidad de advertirles de nada”, dijo.