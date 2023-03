Retienen vehículos de carga que circulan fuera del horario establecido

Personal del Viceministerio de Transporte instaló controles en todos los acceso al Área Metropolitana de San Salvador para verificar que el transporte de carga cumpla con la ley, la cual incluye respetar los horarios establecidos para la circulación.

«A estas horas de la mañana se encuentra activa una restricción completa a la circulación de vehículos pesados, esta aplica desde las 4:30 a.m. a 8:30 a.m. y por la tarde de 3:30 p.m. a 8:30 p.m., precisamente que no circulen en el momento en que más vehículos particulares se encuentra en la vía pública», resaltó Nelson Reyes.

Los vehículos pesados que no respetaron esta disposición fueron intervenidos y retenidos hasta que se habilitó el horario para que pudieran continuar su trayecto.

Los gestores del VMT también revisaron que las llantas, las luces y los antirreflectores de los camiones y tráileres estuviesen en buen estado, con el fin de evitar desgracias en las carreteras.