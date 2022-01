Rolando Castro pide prudencia a trabajadores que optan a retirar el 25% de su cuenta de AFP

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a todos los empleados para que tengan prudencia a retirar el 25 por ciento de su cuenta de ahorro de las AFP, porque ello constituye un arma de doble filo y cuyos resultados, la persona los va a experimentar al momento de jubilarse.



Castro, hizo acompañar su comentario en Twitter con una publicación de una Administradora de Fondo de Pensiones, donde se oferta el anticipo de hasta el 25 por ciento de sus ahorros, para una mujer si es mayor de 41 años y un hombre mayor de los 46 años, siempre y cuando cumplan con el requisito de 10 años de cotizaciones.



En ese sentido, el funcionario explica que las AFP´s no explican las verdaderas consecuencias que eso tiene en la seguridad social para la clase trabajadora, por lo que tildó que esas iniciativas que promueven el retiro anticipado de los ahorros de pensiones son estrategias populistas y claramente no buscan defender la seguridad social de la clase trabajadora.



“Eso en buen salvadoreño es, comida para hoy y hambre para mañana, sean serios y no generen populismo”, agregó.



Por otra parte, dijo que la persona que saca el 25 por ciento de su cuenta de ahorro se traduce que tendrá un menor porcentaje mensual al momento de retirarse, como también, menos años de cobertura porque su dinero ya se habría terminado.

