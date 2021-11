Roy García asegura que embajada de Estados Unidos aceptó reunirse con diputados conspiradores

La noche de este martes se dio a conocer un video donde Roy García asegura que, delegados de la embajada de los Estados Unidos acreditada en El Salvador, aceptaron reunirse con diputados de Nuevas Ideas, que por la ciudadanía estarían dispuestos a abandonar dicho instituto político, según el relato.

En el video que circula en redes sociales, García manifiesta que los diputados le manifestaron que no están cómodos con solo estar apretando el botón y que si no llevan proyectos a sus departamentos, no van a tener opción para un segundo periodo, “por lo que optan por irse a los Estados Unidos con una ciudadanía”.

Roy dice que los diputados no quieren aparecer en la lisa Engel y que sería punto de honor la ciudadanía.

“Yo fuí el enlace con la embajada y ellos no querían hablar conmigo, pero en la primera reunión que tuvimos me dijeron que no creían que fueran entre 24 y 28 diputados, sin embargo, luego me dijeron que aceptaron reunirse conmigo porque hablan con todos los partidos políticos”, afirmó García.

“Para terminar me dijeron que, sí podían reunirse con ellos, pero que era necesario dar sus nombres completos y los números de placas de sus vehículos para que pudieran ingresar a la embajada de los Estados Unidos. Luego los diputados dijeron que podía ser el miércoles 6 a las 3:00 de la tarde.”, puntualizó García, aunque la fecha no concuerda con el día.