Salud: El Salvador sigue sin casos de gripe aviar y mantienen control en enfermedades endémicas

A pesar que hay países de la región centroamericana con casos de gripe aviar, como Guatemala, Honduras y Costa Rica; El Salvador no tienen presencia del virus, dijo esta mañana el ministro de Salud, Francisco Alabi, durante la entrevista Frente a Frente de TCS.

El doctor Alabi afirmó que el país no ha tenido a la fecha casos de gripe aviar. En el 2008 y 2009 se registraron casos H1N1, pero fue considerada de influencia porcina, y al no haber mutación del virus en ese momento no afectó.

El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una característica de trabajo, se adelantó a los problemas. «Está respondiendo antes que se dé el problema, como está ocurriendo en el mundo con la gripe aviar», indicó Alabi.

Afirmó que el virus de la gripe aviar, no es tan contagioso de humano a humano. Para que una persona se enferme debe pasar suficiente tiempo con una persona contagiada.

En cuanto a las enfermedades endémicas, el ministro Alabi expresó que se reportan casos de enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias, pero están dentro de la zona seguridad o zona de éxitos, es decir, que están bajo control en el corredor endémico.