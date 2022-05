Salvadoreños censuran a Human Rights Watch: Maldita ONG corrupta, cómo se atreve a defender pandilleros salvadoreños

Este 2 de mayo la organización Human Rights Watch publicó en su portal una nota titulada: “El Salvador: Evidencias de graves abusos durante el régimen de excepción”, con la cual trata de desnaturalizar el proceso contra las pandillas que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele Ortez, desde la implantación del régimen de excepción a partir de la madrugada del 27 de marzo que ha permitido la captura de 22,754 miembros de estructuras criminales, permitiendo relativa calma en lugares que eran sometidos por pandilleros.

Los salvadoreños que han opinado sobre la publicación de Human Rights Watch, dicen estar indignados porque dicha oenegé se dedicó a hablar con 47 familiares de los pandilleros detenidos, como también, con los abogados de éstos, que por lógica van a estar en contra del régimen de excepción, porque ya no tienen el brazo armado y se les termina el “modus vivendi” por medio de la extorsión o la mal llamada renta.

Human Rights Watch se atreve a decir que el régimen de excepción en vez de proteger a los salvadoreños de las pandillas, las fuerzas de seguridad abusan de las facultades, sin embargo, el ambiente que hoy se percibe en el país es todo lo contrario a lo que dice esta organización de derechos humanos no gubernamental, ya que los salvadoreños dicen estar más seguros porque en sus colonias ya no hay pandilleros que les limiten la libre circulación, ya no hay desapariciones de personas honradas, ya no se están asediando a los niños y jóvenes para incorporarlos a las pandillas, como también, ya no hay exigencia de la mal llamada renta a tiendas, pupuserías, camiones ruteros, por vivir en determinadas colonias y por el transporte de personas en buses y microbuses.

Por este motivo un grupo de salvadoreños reprocharon la publicación de Human Rights Watch y le respondieron en redes sociales con los siguientes mensajes: Enseñen esas evidencias, como, cuando, donde, lugares etc., no tienen ni una, tal cual escribió un usuario de Twitter.

Ulises Ramírez dijo: “Cómo pueden opinar de algo que no viven, dan pena la verdad… Es lógico que habrá un montón de gente (familia de los detenidos) en dónde la mayoría son pandilleros. Los que no andamos en ilícitos estamos bien y a ustedes cómo que les conviene eso para seguir existiendo”.

Carlos Flores, se refirió con el siguiente mensaje: “Mejor deberían llamarse. Hommies Rights Watch””. Ser humano es el que trabaja honradamente, al asesino de ir aplicando la pena capital. Malditas ONG corruptas como se atreven a defender a criminales asesinos como los pandilleros, esos monstruos sólo merecen la pena capital y no deberían haber nacido en este mundo”.