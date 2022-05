Sancionan a transportistas de carga por circular con llantas lisas

Este jueves el Viceministerio de Transporte (VMT) montó un operativo en distintos puntos de El Salvador para verificar que los transportistas de carga no violan el reglamento de tránsito, en cuanto a la no portación de los documentos y que las unidades no se encuentran en perfecto estado.

En ese sentido, en el departamento de Santa Ana fue sorprendido un camión con frigorífico que circulaba con llantas lisas en los ejes traseros, por lo que las autoridades procedieron a imponer una multa al conductor de ese camión.

De igual forma, sancionaron al conductor de un trailer que también circulaba con llantas lisas en los ejes traseros, lo cual pone en peligro la seguridad de la persona que guía la unidad, la mercadería que transporta y afecta a terceros al sufrir un accidente de tránsito.

Y por no portar banda reflectiva en la parte trasera de un camión de transporte de carga a granel, los del VMT multaron al conductor de esa unidad. La banda reflectiva se exige para evitar accidentes de tránsito en la noche.

Finalmente se sancionó a un motorista de la ruta 201 que hace su recorrido entre San Salvador y Santa Ana, ya que esa unidad de transporte colectivo no contaba con luces delantera.