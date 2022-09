Saúl Castelar: Buscamos que los conductores evadan una prueba de antidoping

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, es de la opinión de que en El Salvador se debe de endurecer las leyes de tránsito para persuadir a los conductores al momento que están atrás del volante, esto no se trata de llevar más dinero al Estado, se trata que se cumpla la ley y forma de guiar un auto.

“Tenemos que eliminar el salto de algunos procedimientos que los conductores hacen para burlar la ley, como es el caso de negarse a realizarse una prueba de antidoping, pese a que el infractor ha causado un accidente de tránsito, que en el peor de los casos hay fallecidos, personas con miembros mutilados o que quedan atados a una silla de ruedas de por vida”, explicó Castelar en el programa 8 en Punto de Telecorporación Salvadoreña.

“Algunos conductores se creen que están por encima de la ley y los tenemos que obligar a realizarse a una prueba de antidoping si se requiere. Con la nueva normativa creo que vamos a corregir esto y no se siga burlando la ley”, insistió Saúl Castelar y dijo que es necesario que El Salvador tenga un marco regulatorio más estricto para que se respete la ley de tránsito.

“Vemos la forma desordenada de manejar de los conductores salvadoreños, que no respetan la ley y no les temen a las multas más graves que hay para sancionar las faltas de tránsito, según el pliego tarifario vigente”, detalló el funcionario.

En esa misma línea puso de ejemplo a salvadoreños que salen del país y tienen que alquilar un vehículo, por lo que de la noche a la mañana se convierten en un conductores modelos en especial en los Estados Unidos, ya que las multas en ese país son más estrictas y puede ser fichados acceder a un seguro de vehículos.

“Estos ejemplos no obliga en buscar un estricto marco regulatorio para ir cambiando la forma de conducir de la gente y hay que insistir de que no se trata de incrementar las multas para llevar más ingresos al Estado, sino, llevar las multas a un nivel que logre persuadir a las personas para que no infrinja la ley de tránsito, que se va a traducir en menos accidentes de tránsito y menos lesionados, como también muertos”, afirmó Castelar.

Castelar afirmó, que hay una reducido en el número de siniestro viales registrados el año pasado a los que tenemos hoy día, pese a que ha crecido el parque vehicular en un ocho por ciento. “De seguir con ese comportamiento, antes del 2027 ya vamos a contar con más de dos millones de vehículos. El registro hasta hoy día es de 1.6 millones”, puntualizó.