Se cumplen 42 años sin John Lennon

Este 8 de diciembre se cumple un año más de la muerte del cantante John Lennon, considerado como uno de los músicos más destacados e influyentes del siglo XX. Su deceso ocurrió en la puerta de su vivienda ubicada frente al Central Park, de Nueva York, en los Estados Unidos.

Su verdugo fue Mark Chapman, un supuesto fan quien le disparó en cinco ocasiones. Ese día regresaba junto a su pareja Yoko Ono, de una sesión de grabación. Desde hace 42 años estamos sin John Lennon.

Mark Chapman, al momento de pedir su libertad condicional declaró ante el juez: “Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón. Yo estaba muy, muy, muy concentrado en buscar la gloria personal”.

Tras conocerse la muerte de Lennon, la noticia afectó grandemente a Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, los exintegrantes que junto a Lennon fundaron la banda de rock británica “Los Beatles”. De igual modo, conmocionó a Yoko Ono y a seguidores de todas partes del mundo.

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en la ciudad inglesa de Liverpool, antes del surgimiento de Los Beatles había creado con unos amigos el grupo “The Quarrymen”, con el que cantaba y tocaba la guitarra en fiestas de barrio.

Se comenta que en una presentación de “The Quarrymen” conoció a Paul McCartney, quien ya era un virtuoso de la guitarra. McCartney, invitado por Lennon, se unió al grupo y trajo con él a su amigo George Harrison. Tras una actuación en un bar de Liverpool, decidieron cambiar el nombre a la banda por el de The Silver Beatles, que terminó siendo The Beatles.

El primer álbum, Please, please me, se lanzó al público en marzo de 1963. Este fue el primero de muchos y el inicio de un camino hacia la fama, que dejaría grandes canciones a la historia de la música, entre ellas “Help!”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Hey Jude”, “Let it be”.

En 1967 Lennon conoció a Yoko Ono, una artista conceptual japonesa, por la que separó de su esposa Cynthia Powell, y a la que estuvo unido hasta su muerte. También para muchos, la causante de la separación de John Lennon de Los Beatles, en 1969.

Tras dejar la banda, Lennon desarrolló su carrera en solitario, que incluye alrededor de 40 canciones, entre ellas “Imagine”, uno de los temas más versionados de la historia.