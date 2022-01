”Será el pueblo quien hará desaparecer al Fmln y Arena”, afirma el presidente de la Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que Nuevas Ideas no está buscando que los partidos de Arena y Fmln desaparezcan, ya que de eso se hará cargo el pueblo salvadoreño en las próximas elecciones.



Durante la entrevista matutina Diálogo con Ernesto López, Castro insistió en que “este pequeño grupo de gente aún no ha logrado entender lo que está sucediendo, y se mantienen en estado de paranoia en el que medio se les dice algo y reaccionan” diciendo que se les quiere eliminar.



El parlamentario opinó que el «Fmln, en la última elección, prácticamente desapareció y ARENA es un cascarón, un barco que ya está hundido» y aun así no entienden y no aceptan que sus fallas por más de 30 años les está borrando del espectro político.



Castro auguró que ambos institutos en las próximas elecciones irán en coalición, ya que hoy día ellos se comunican y votan juntos, «(estos partidos) ya están muertos, sólo les hace falta que se den cuenta», expresó.



Entre otros temas, se refirió a la reelección presidencial y aseguró que se basarán en lo que mandata la Constitución de la República y que serán los 84 diputados en el pleno los que decidan sobre este tema.



Sobre los Acuerdos de Paz, opinó que se debe recordar a las víctimas y las familias que resultaron afectadas por el conflicto armado y no conmemorar a los firmantes, ya que éstos sacaron un pacto de amnistía para perdonar sus pecados y proteger a los que cometieron delitos.

