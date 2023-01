“Sismos en Ahuachapán causan daños a 478 viviendas”: Michelle Sol

Los sismos registrados desde las 5:07 de la tarde de este domingo y hasta las 8:00 de la noche de hoy, han causado daños a 478 viviendas de la zona de San Lorenzo y en el municipio de Ahuachapán, especialmente en La Danta y El Junquillo, aseguró la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro.

“Por el momento hemos entregado materiales de construcción permanentes para 40 viviendas que fueron destruidas por los sismos y cuyos propietarios tiene una escritura legal de la propiedad donde residen”, explicó la funcionaria en el programa El Blog Live.

Sol de Castro afirmó, que ninguna de las familias afectadas va a quedar sin ayuda. “Hay que aclarar, de que nosotros no podemos entregar materiales de construcción de vivienda permanente a familias que no poseen escrituras, debido a que no son los dueños de la tierra conde viven”, añadió.

Sin embargo, la titular de Vivienda manifestó que las familias que no poseen escrituras también van a recibir materiales para construir una vivienda tipo temporal, de lámina gruesa y de piso de cemento, “quizá serían más fuertes que las actuales casas de adobe que se desploman con facilidad”, indicó.

La ministra de Vivienda dijo que hay una orden del presidente de la República Nayib Bukele, de entregar materiales de construcción a familias que perdieron sus viviendas por los sismos ocurridos en San Lorenzo y Ahuachapán.

“En menos de 24 horas de ocurrido el temblor que desencadenó un enjambre sísmico en esa zona de Ahuachapán, comenzamos a entregar los materiales de construcción, incluso las personas no podían creer lo que estábamos haciendo”, concluyó Michelle Sol de Castro.