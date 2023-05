Starlink resalta que El Salvador está cerrando brecha digital en educación

La empresa Starlink destaca que el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Educación, está aprovechando la innovación tecnológica que frece para cerrar la brecha digital en las escuelas.

Starlink mencionó que solo un tercio de la humanidad permanece desconectada y aún existe personas que tienen conexión a internet básica, contrario a El Salvador, que está mejorando su sistema de internet a favor de los estudiantes del sector público.

El gobierno del presidente Bukele continúa cerrando la brecha digital en los centros educativos, llegando a todos los rincones del país.

El pasado 29 de abril, instaló internet de Starlink, con lo cual equiparon a los estudiantes de Primer y Cuarto Grado, de Meanguera del Golfo, La Unión, con internet de alta velocidad.

One-third of humanity remains offline, and many users only have basic connectivity.

The Ministry of Education in El Salvador—among many others around the world—is installing Starlink in schools to help close the digital divide 👏👏 https://t.co/N4f7N5t94P

— Starlink (@Starlink) May 12, 2023