Torneos de surf posicionan a El Salvador ante los ojos del mundo

El Salvador continúa posicionándose ante los ojos del mundo como un destino turístico de clase mundial, gracias a los torneos internacionales de surf que se realizan en el país desde el segundo semestre del 2019, en el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Los Juegos Olímpicos han destacado este martes las costas de El Salvador como las sedes del próximo ISA World Surfing Games 2023, el cual servirá de clasificatorio para las Olimpiadas de Francia 2024.

A través de videos y varias fotografías, publicadas en sus plataformas oficiales, los Juegos Olímpicos destacaron las increíbles olas que ofrece la zona costera de El Salvador. Dichas publicaciones fueron retomadas por el presidente Bukele.

Boss: Are you sure you don’t mind going to El Salvador for the surfing?

Admin: I think I’ll be ok…

The venue for the 2023 ISA World Surfing Games looks 🤌#ISAWorlds | @ISAsurfing | #OlympicQualifiers | #RoadToParis2024

— The Olympic Games (@Olympics) May 23, 2023