“Vamos a sacar a los pandilleros de donde estén, así se quejen las oenegés y los derechos humanos”: Nayib Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, la noche de este martes lanzó una fuerte advertencia a los miembros de estructuras criminales, de que las fuerzas de seguridad van en contra de ellos, “estén donde estén”.

“Con la muerte de inspector Carlos Velásquez, jefe del sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y los agentes Marta Lizeth Alas y Franklin Antonio Lemus, los pandilleros creen que nos van a amedrentar y que nos van hacer retroceder, pues están completamente equivocados porque va a ser completamente lo contrario contra ellos. Ahora estos delincuentes van a sentir la verdadera fuerza del Estado”, dijo de forma contundente el mandatario en conferencia de prensa.

“Estos crímenes no van a quedar en la impunidad y hasta el momento lo pandilleros no han visto nada de la guerra contra las pandillas y sobre lo que les viene por haber quitado la vida de estos tres héroes. Los vamos atacar más y los vamos a sacar de donde estén, sin importar de que se quejen las oenegés que los defienden, las organizaciones de los derechos humanos y los países enemigos de nuestros pueblos”, añadió Bukele Ortez.

En esa misma línea dijo, de que se “quejen lo que quieran, pero nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y hacer de que la pérdida de la vida de estos agentes no fue en vano. La PNC y el país está de luto. El Gobierno va hacer todo lo necesario por llevar a los responsables ante la justicia y que los crímenes no queden en la impunidad”.

El mandatario también se refirió a que la comunidad internacional debe ser solidaria a como nosotros lo somos con ellos, e incluso puso un ejemplo de que, si en una ciudad de los Estados Unidos se cometen 87 asesinatos, “lo menos que nosotros haríamos es solidarizarnos con los familiares de las víctimas y con el Gobierno de los Estados Unidos, condenáramos el hecho y que le caiga todo el peso de la ley a los terroristas. No saliéramos defendiendo los derechos humanos de los asesinos”, dijo.

“Nosotros siempre nos hemos solidarizado con los países que han enfrentado momentos duros. Siempre hemos sido solidarios con los Estados Unidos y eso esperamos que hagan con nosotros. No vamos a quitar el régimen de excepción hasta que hayamos quitado el cáncer del cuerpo, que en este caso son pandilleros”, recalcó Bukele Ortez y dijo estar de acuerdo que no se debe tocar a los ciudadanos honrados, no así a los pandilleros, a los delincuentes que dañan a los salvadoreños.

El jefe de Estado también se refirió a que todas las organizaciones sociales que velan por los derechos humanos de los delincuentes no van a decir absolutamente nada a favor de los tres miembros de la PNC que fueron asesinados este día.

“Estas personas que han fallecido este día no andaban matando gente, extorsionando, cortando cabezas como lo hacen los pandilleros. Ellos andaban trabajando para llevar tranquilidad a la ciudadanía en general. Ninguno de esos sinvergüenzas que defienden a pandilleros van a decir algo por la vida de nuestros héroes”, aseveró Nayib Bukele Ortez, al tiempo que anunció que las medidas contra los pandilleros se van a incrementar.