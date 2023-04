VIDEO | Presidente Bukele da a conocer las bellezas de San Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un video con un recorrido en diferentes puntos de la ciudad de San Salvador, con el objetivo que los extranjeros puedan conocer nuevas cosas del país.

«Siempre les muestro las playas de El Salvador, volcanes, lagos, pueblos o el Centro Histórico de San Salvador, pero casi nunca les muestro vistas de la ciudad», destacó el mandatario.

La estrategia en seguridad ha reforzado la apuesta en turismo que la actual administración tiene, logrando posicionar diferentes lugares entre la preferencia de vacacionistas.

En redes sociales, seguidores de Bukele destacaron la transformación de San Salvador y el resto del país, gracias a su plan de gobierno.

I always show you El Salvador’s beaches, volcanoes, lakes, towns or the Historic District of San Salvador, but I almost never show you views of the city.

Here are 30 seconds of it… pic.twitter.com/hVLFjK0RdQ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2023