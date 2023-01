VIDEO: Shakira acaba con Piqué y Clara Chía en su nueva canción con Bizarrap

La nueva colaboración de Shakira con el DJ y productor argentino, Bizarrap se estrenó ayer, 11 de enero. En 13 horas, “Music Sessions #53 pa tipos como tú” ha logrado casi 27 millones de vistas.

La artista colombiana le dedica en esta nueva lírica, numerosos dardos al exfutbolista y a su nueva pareja, Clara Chía.

«Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena», canta Shakira en su nueva canción.

En la tiradera a ritmo bailable, Shakira, le deja claro al exfutbolista que todas las críticas hacia él no son culpa de ella.

«Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique», dice otra estrofa de la composición.

La artista reconoce que en lugar de sufrir por la ruptura amorosa está lucrándose de la situación de infidelidad de la que fue víctima.

«Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», esta ha sido una de las rimas que más ha encantado a las fanáticas de la cantante.

Este es el segundo tema que Shakira le dedica a su expareja, pues si bien no lo menciona explícitamente, desde un principio los fans concluyeron que Monotonía era para Piqué.