Vivienda confirma que más de 130 familias serán beneficiadas con proyecto habitacional Altos del Sol

Más de 130 familias será beneficiadas con una casa en el proyecto habitacional Altos del Sol, en el municipio de Nueva Cuscatlán, en La Libertad, según confirmó este día la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro.



La funcionaria realizó el anuncio al momento de entregar las llaves de las viviendas de los primeros beneficiados. “Durante años, las familias ahora beneficiadas con el proyecto habitacional Altos del Sol, de Nuevo Cuscatlán, vivieron en extrema vulnerabilidad, pero hoy ven sus sueños hecho realidad, gracias al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez”, añadió.



“El Gobierno tiene como su principal apuesta de Estado la protección social de los salvadoreños, principalmente de las familias que por años no tuvieron oportunidades de superación. Hoy es una realidad, estas familias confiaron en el proyecto y han trabajado por sus casas”, aseguró Sol de Castro, y dijo que las familias beneficiarias han trabajado 640 horas en dicho proyecto, teniendo la colaboración de reos en fase de confianza de la Dirección General de Centros Penales.



En ese sentido agregó, que el proyecto habitacional Altos del Sol se realizó por medio de la importante colaboración que dieron instituciones como New Story Charity, The Fuller Center y por Gente Ayudando Gente El Salvador.



Finalmente dijo, que este era un día especial para los habitantes de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por la entrega de estas viviendas totalmente nuevas que viene a mejorar la calidad de vida de cada una de las familias beneficiadas.

