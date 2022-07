Yamil Bukele: «Lamento lo que está pasando, pero el único responsable es Hugo Carrillo»

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, (INDES), Yamil Bukele, señaló que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte( TDEA), no es de INDES, es autónomo e independiente, y fue creado desde la aprobación de la Ley General de los Deportes.

“Lamento esto que está pasando, pero no es culpa nuestra. El único responsable es Hugo Carrillo”, explicó el titular de INDES

Bukele, hizo énfasis en que durante el cierre de la tarde, tendrá una reunión con miembros del comité ejecutivo de iNDES, donde acatarán la resolución del TDEA, en donde les ordena instaurar una comisión normalizadora transitoria, para iniciar el proceso de reestructuración del fútbol nacional.

En ese sentido, el Presidente del INDES, espera que la Jornada cuatro de la Primera División de Fútbol se lleve acabo, con normalidad, así como el resto del torneo.

“El fútbol no tenía que detenerse, no había razón para hacerlo. El TDEA no abrió procesos contra nadie más que Hugo Carrillo, su comité ejecutivo y Luis Pérez Guerrero”, concluyó.