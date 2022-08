Actor Juan Soler se declara fan indiscutible de Nayib Bukele

El actor argentino mexicano, Juan Soler Valls Quiroga en un programa transmitido en canal de YouTube realizado en ciudad de México, se declaró fan hasta la médula e indiscutible del presidente salvadoreño, Nayib Bukele Ortez.

“Nayib Bukele me parece que es un presidente que está demostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas y sin seguir un interés personal”, insistió Juan Soler, luego de increpar al entrevistador que dijo que no votaría por el presidente Bukele.

“No votarías por el presidente Nayib Bukele de El Salvador, pues no tenemos nada que hablar” y se levanta de la silla que le habían asignado, pero regresa por la copa de vino que tenía a su lado.

Pero el entrevistador ataca de nuevo y le dice que si considera que “Nayib Bukele es un dictador” y de nuevo Juan Soler sale al paso diciendo, “vas a empezar con eso y me voy. No es cierto y me parece que es un tipo que está haciendo lo que tiene que hacer, si nosotros tenemos hijos y queremos un mejor entorno para nuestra familia, entonces seríamos como Bukele”, aseveró el actor y jugador de rugby.

En esa misma línea se refirió, que Nayib Bukele está haciendo lo que tiene que hacer y que no le tiembla la mano y la voz para devolver los derechos a los salvadoreños, “porque va a terminar con la plaga te tenía El Salvador. En enero del 2023 voy para El Salvador y de seguro voy a encontrar un ambiente muy diferente al que experimente hace un par de años que visité ese país”, agregó.