Francisco Alabi: Oficialmente no hay casos de ómicron en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó que hasta la noche de este jueves 6 de enero no se reportan casos de la variante ómicron de Covid-19 en El Salvador, por lo que hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir con las medidas de bioseguridad.



“Oficialmente no ha llegado la ómicron al territorio salvadoreño, pero ello no significa que no pueda ingresar de un momento a otro al país, por lo que hay que mantener la calma”, recalcó el funcionario en la entrevista de TVO Canal 23.



En ese sentido afirmó, que el Ministerio de Salud se encuentra preparado para enfrentar esa variante u otro tipo de emergencia que se presente relacionada con Coronavirus.



“Tenemos mil camas disponibles en el Hospital El Salvador. Hay capacidad para atender en ese nosocomio a la población salvadoreña, debido a que se encuentra enfocado a una sola atención que es la enfermedad de Covid-19, además contamos con los medicamentos e insumos adecuados para dar una atención de primera a los pacientes”, afirmó Alabi.



Por otra parte, manifestó que el año escolar va a seguir con las modalidades que se siguieron el año pasado y que ello se debe por la seguridad de los padres de familia, estudiantes, profesores y personal administrativo, para evitar más contagios de Covid-19.



Aunque adelantó, que el país se encamina a la normalidad y donde todos los estudiantes podrían regresar de nuevo a clases, pero que ello va a depender de un consenso interinstitucional y que en su oportunidad se va a dar a conocer a la población.

