Medidas adoptadas por gabinete económico ayudaron a afrontar inflación

Esta noche, el Presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodriguez, informó durante su participación en la entrevista de Pulso Ciudadano de Grupo Megavisión, sobre las proyecciones económicas del país.

Rodriguez, inició con un balance sobre como la inflación está afectando a las economías latinoamericanas, y en las que El Salvador, pese a que no es ajena a los efectos, posee una posición privilegiada al resto de naciones, esto debido a las medidas económicas adoptadas por el gabinete de economía del Presidente Nayib Bukele.

«Si el Presidente de la República no hubiera tomado todas las medidas económicas, El Salvador podría hablar de recesión, algo que no sucede, nuestras cifras no nos muestran recesión al final del año.»

Rodriguez, profundizó señalando que esto ha permitido contrarrestar el impacto de la inflación y que el promedio de esta, actualmente, sea del 7.5 %, lo que posiciona a El Salvador como el cuarto país de Latinoamérica con la tasa de inflación más baja.

Finalmente, el Presidente del BCR, destacó un crecimiento en el comercio en el exterior, explicando que se ha mantenido dinámico, y que El Salvador supera los 600 millones dólares de forma mensual.