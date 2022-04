Ministro de Agricultura verificará denuncias sobre incumplimiento de precios de combustibles a pescadores

El ministro interino de Agricultura, Enrique Parada anunció que visitará algunas gasolineras que no están aplicando la exoneración del pago del impuesto FOVIAL a los pescadores.

“No aceptaremos excusas”, dijo el funcionario sobre las denuncias de incumplimiento a esta medida.

“No es justo que el Presidente Nayib Bukele dicte medidas en beneficio de la población y que haya negocios que no acaten la instrucción. En unos minutos, me dirijiré a ciertas gasolineras que no están aplicando la exoneración del pago del impuesto FOVIAL”, afirmó.