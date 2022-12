Salvadoreños disfrutan de sus vacaciones en total seguridad en los parques del ISTU

Cientos de salvadoreños están haciendo uso del sería de los buses alegres y han descatado que están disfrutando las fiestas en total seguridad.

Los buses alegres visitan los diferentes parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), destinos que ahora están siendo ampliamente visitados.

Las personas indican que tienen la confianza de desplazarse a los diferentes lugares gracias al combate a la criminalidad que se ha impulsado y que tiene a más de 60 mil pandilleros presos.

«La seguridad me parece bien, había personas que no podían caminar, ahora ya lo pueden hacer en cualquier lado (…) mi papá me comenta que los lugares están ‘nice’ y que hay bastante seguridad», dijo Jimmy González, uno de los usuarios.

Desde hace meses el país experimenta un clima de tranquilidad histórico, razón por la cual la población ha brindado un amplio apoyo al presidente Nayib Bukele y sus medidas.