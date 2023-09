Bukele destaca aprobación de ley que facilitará inversión de Google en el país

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó este miércoles la pronta aprobación de la Ley General para la Modernización Digital del Estado, la cual facilitará la inversión de Google en el país.

Ayer, con 65 votos fue aprobada por la Asamblea Legislativa el marco legal del acuerdo suscrito entre El Salvador y la famosa compañía técnica más grande del mundo: Google.

El acuerdo fue suscrito, la semana pasada, por el presidente Bukele con representates de la compañía, con una vigencia de siete años.

Este acuerdo servirá para la digitalización de los servicios gubernamentales y mejorará la atención médica y la educación en el país.

¡Aprobación legislativa, en tiempo récord, de alianza entre @Google y El Salvador!

Congress approved our alliance with @Google in record time! pic.twitter.com/NeD5hvzI9k

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2023