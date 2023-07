Centro Caribe Sports reconoce esfuerzo de El Salvador en organización de Juegos Centroamericanos

El presidente Nayib Bukele compartió un video en el que Luis Oviedo, titular del Centro Caribe Sports reconoce el esfuerzo que El Salvador ha realizado durante 18 meses para preparar los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El titular de Centro Caribe Sports resaltó que el país cuenta con instalaciones deportivas que se comparan a nivel olímpico, además resaltó la Villa Centroamericana y del Caribe, la alimentación de los atletas y las delegaciones, transporte, centros de prensa y los escenarios deportivos de primer nivel.

Asimismo, aseguró que el tema de la seguridad fue un factor determinante para celebrar los juegos en el país. Resaltó que nadie dejó de venir, ya que hay confianza por el nivel de seguridad que ha logrado el Gobierno salvadoreño.

Estamos muy orgullosos de la organización de estos Juegos y nos alegra que la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe lo reconozca.

We are very proud of our organization of these Games and are happy for the acknowledgment of the Organization of the Central… pic.twitter.com/lEtdIhqOMQ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 5, 2023