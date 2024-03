“Coyote” con nexos con pandillas financia candidatura de Rafael “Lito” Ávalos en La Libertad Costa

El reconocido traficante de personas Marvin Molina es quien ha financiado la candidatura del aspirante de GANA a la alcaldía de La Libertad Costa, Rafael “Lito” Ávalos.

De acuerdo con personas cercanas al candidato naranja, el famoso “coyote” tiene un historial delictivo desde 1998 cuando inició sus acciones ilegales de traficar personas por encargo del ex alcalde de La Libertad Miguel Jiménez.

Testimoniales de personas afectadas por confiarle personas, para llevarlos a Estados Unidos de forma ilegal, confirman que muchos no llegaron a su destino. Se habla de fallecidos en el camino y desaparecidos. Sin embargo, Molina exigió el pago completo a los familiares. Y a quienes no contaban con el dinero, les quitó sus propiedades registrándolas a nombre de terceros (prestanombres). Lo mismo sucedió con los que sí lograron cruzar la frontera, pero no tenían para completar el pago.

Molina es conocido por los habitantes del municipio como principal financista de las campañas del partido político GANA.

Según informes de autoridades, también es investigado por sus nexos con pandilleros de la 18, algunos de ellos capturados y privados de libertad en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT). Algunos de ellos han confesado que Molina les pagó para que aceptaran ser “criteriados” y dijeran que su primo Carlos estaba involucrado en negociaciones y actividades ilícitas con ellos.

La intención fue para sacar a su primo del camino político hacia la alcaldía, pues era aspirante para gobernar localmente.