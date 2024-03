El FMLN y ARENA encaran su extinción tras pésimos resultados electorales: analistas

Los partidos FMLN y ARENA, quienes gobernaron durante 30 años el país, durante los cuales fueron los polos electorales mayoritarios, encaran su extinción luego de obtener sus peores resultados electorales en los comicios del 4 de febrero y del 3 de marzo, afirmaron los periodistas y analistas Álvaro Cruz Rojas y Gabriel Trillos.

“No entendieron, no evolucionaron, no discutieron, no reflexionaron”, señaló Trillos al referirse a los resultados obtenidos por estos partidos en ambas jornadas electorales, en las que ARENA cosechó dos diputaciones (de 60) y una alcaldía, y en las que el FMLN no obtuvo ninguna representación legislativa ni municipal.