Embajador de El Salvador en China: «Muchos turistas visitan el país porque es seguro»

El diplomático destacó las oportunidades que tendrá El Salvador para abrir las puertas a los turistas asiáticos, esto a partir de las mejoras en materia de seguridad.

El embajador de El Salvador en China, Aldo Álvarez, aseguró que El Salvador se ha convertido en la puerta de entrada a Centroamérica para los turistas, por motivo de las mejoras que ha logrado el Gobierno en materia de seguridad pública.

“Muchos turistas nos dicen: ‘queremos ir a Centroamérica, pero vamos a El Salvador porque es seguro. El Salvador ahora es visto como la puerta de entrada a Centroamérica por el tema de la seguridad, pero también por la manera en cómo se está gestionando la oferta turística”, enfatizó.

El embajador dijo que, junto con la geografía y la gastronomía, ahora el elemento que se venderá en el país asiático para atraer más turistas es la seguridad. “Como ya China se abrió, hay posibilidades de turismo. Porque en materia de turismo, al turista sí le gustan los destinos bonitos, el paisaje bonito y todo lo que tú quieras, pero hay un elemento que es fundamental a la hora de decidir adónde va y es la seguridad. Eso es fundamental. Puede ser un paisaje paradisiaco, pero si ese lugar no es seguro, el turista no va. Porque para qué va a ir a exponer su seguridad”, señaló.

Agregó que este es un aspecto bien valorado por la población también. Criticó a la vez la postura de la oposición en el tema de seguridad. “La gente lo valora. No porque lo diga yo: uno mira las encuestas y ahí te das cuenta cómo la gente está valorando el tema de la seguridad. Hay un presidente de un partido moribundo que dijo un día que de la seguridad no se come, pobrecito, desubicado totalmente porque cuando tú tienes seguridad se abre la posibilidad de que las personas produzcan”, expresó.

Lea más: