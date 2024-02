Kansas City venció a San Francisco y ganó el Super Bowl LVIII

Los Kansas City Chiefs lograron el bicampeonato, así como su tercer título en los últimos cinco años.

Los Kansas City Chiefs se quedaron con el trofeo Vice Lombardi en el que, oficialmente, ha sido el encuentro de Super Bowl más largo de la historia.

Los Chiefs revalidaron el domingo el titulo de la NFL al derrotar 25-22 en la prórroga a los San Francisco 49ers en Las Vegas.

Los Chiefs se consolidan como la nueva dinastía de la liga de football americano, con tres campeonatos en cinco años, algo que no había logrado nadie desde los Patriots de Tom Brady.

La edición LVIII de la Super Bowl contó con la presencia de la cantante Taylor Swift, quien celebró con el triunfo de su pareja, Travis Kelce.

Who it's all about 💛 pic.twitter.com/tILILBoggY

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 12, 2024