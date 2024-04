Las lluvias se mantendrán durante el sábado y domingo, según el MARN

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica para la mañana de este sábado un cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias sobre la franja costera y cordillera volcánica, con énfasis la cordillera El Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y sus alrededores.

Según datos de la institución, la lluvia máxima acumulada desde las 7:00 a.m. del 19 de abril hasta las 5:29 a.m. del 20 de abril, es reportada por la estación de Osicala, Morazán Sur con 29.0 mm. Seguida de la estación ubicada en la zona del ex zoológico, en San Salvador Centro con 28.8 mm.

Durante la tarde, continuarán las lluvias sobre la cordillera El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec, y también, se esperan lluvias y tormentas en la franja norte, con énfasis en los departamentos de Chalatenango y Morazán.

Luego, por la noche, existe la posibilidad de lluvias y tormentas en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y sobre la zona oriental.

Ya en la madrugada del domingo 21, se esperan lluvias dispersas y puntuales en el territorio nacional.

El viento estará variando entre el suroeste y sureste, entre los 8 a 15 km/h en todo el periodo. El ambiente siempre se mantendrá cálido durante el día y la noche, fresco solo en la madrugada. Estas condiciones se deben al aporte de humedad tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe -inmerso en el flujo del este- que favorece la nubosidad y las lluvias y tormentas en el país.